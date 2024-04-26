بسبب الشيخوخة ونقص العمالة.. إسبانيا تحتاج إلى ربع مليون مهاجر سنويًا

تحتاج إسبانيا ما بين 200.000 إلى 250.000 مهاجر للعمل في إسبانيا حتى عام 2050، لتصبح دولة الرفاهية المستدامة، وفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وتفترض الحكومة الإسبانية حاجتها إلى مساعدة قوية من الهجرة، حتى تتمكن من الحفاظ على حالة الرفاهية الحالية في المستقبل الذي ستؤدي فيه شيخوخة السكان إلى زيادة النفقات بشكل كبير.

وأشارت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، إلى أنه يفضل النظر إلى الهجرة على أنها "فرصة" أكثر من كونها تحديًا، مؤكدةً أهمية المساهمة التي يقدمها العمال الأجانب.

كما سلطت "سايز" الضوء على الإصلاحات الأخيرة لأنظمة الهجرة، موضحةً أنه خلال العام ونصف العام الماضيين، تم منح 300.000 تصريح عمل للمهاجرين.