فنلندا تشتبه بانتهاك طائرة عسكرية روسية مجالها الجوي

وقالت الوزارة الفنلندية، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إن الطائرة بقيت دقيقتين تقريبًا في المجال الجوي الفنلندي قبالة مدينة لوفييزا الجنوبية، على عمق حوالي 2,5 كيلومتر داخل أراضي الدولة الشمالية.

وقال وزير الدفاع أنتي هاكانن، في البيان: "نأخذ هذا الاشتباه بخرق المجال الجوي على محمل الجد، وسيتم فتح تحقيق".

ويقوم خفر السواحل الفنلنديون بالتحقيق، وسيرفعون خلاصة التحقيقات فور انتهائها، بحسب البيان.