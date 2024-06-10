فنلندا تشتبه بانتهاك طائرة عسكرية روسية مجالها الجوي
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية الاشتباه بأن طائرة عسكرية روسية انتهكت، صباح الاثنين، المجال الجوي الفنلندي على طول ساحل خليج فنلندا.
وتأتي الحادثة في سياق العلاقات المتوترة بين روسيا وفنلندا، منذ انضمام الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي، ووقوع بعض الحوادث الحدودية.
وقالت الوزارة الفنلندية، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إن الطائرة بقيت دقيقتين تقريبًا في المجال الجوي الفنلندي قبالة مدينة لوفييزا الجنوبية، على عمق حوالي 2,5 كيلومتر داخل أراضي الدولة الشمالية.
وقال وزير الدفاع أنتي هاكانن، في البيان: "نأخذ هذا الاشتباه بخرق المجال الجوي على محمل الجد، وسيتم فتح تحقيق".
ويقوم خفر السواحل الفنلنديون بالتحقيق، وسيرفعون خلاصة التحقيقات فور انتهائها، بحسب البيان.