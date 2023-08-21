السفارة الأمريكية في ليبيا تعلق على توحيد المصرف المركزي

رحبت الولايات المتحدة بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، الذي أعلن عنه، اليوم الأحد. وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان عبر موقعها على منصة "إكس" إن توحيد مصرف ليبيا المركزي خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد ليبيا.

واعتبر بيان السفارة الأمريكية هذا العرض للوحدة "مثالًا مهمًا للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات".

وقالت السفارة الأمريكية: "نحن نشجع قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية والرقابية، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي."

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عن توحيد فرعيه في غرب ليبيا وشرقها بعد انقسام استمر لنحو عقد.

وعُقد في مقر المصرف في طرابلس لقاء موسع ضم محافظ المصرف، الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل، ومديري الإِدارات والمستشارين في فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي.

وقال محافظ البنك الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح رحيل في بيان اطلع عليه "إرم نيوز" إن "مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة"، مؤكدَين "الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام".