"حرب الفيزا" تشتعل بين النيجر وفرنسا

دخلت العلاقات بين باريس ونيامي مرحلة جديدة من التدهور غير المسبوق منذ الانقلاب العسكري ضد الرئيس المخلوع محمد بازوم في 26 يوليو، بعدما تبادل الجانبان إلغاء التأشيرات بمجرد وصول رعايا النيجر أو الفرنسيين إلى المطار.

وكشفت مصادر فرنسية، أن الفرنسيين الذين يصلون إلى نيامي يُعادون بشكل منهجي منذ أكثر من أسبوع إلى بلدهم، مهما كان سبب إقامتهم في النيجر، بمن في ذلك الدبلوماسيون والصحفيون.

وتبرر النيجر الإجراء بالمعاملة بالمثل، ما يمثل مرحلة جديدة في التدهور الشديد في العلاقات بين البلدين منذ انقلاب الصيف الماضي.