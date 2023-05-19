بوتين لقمة جدة: عازمون على مواصلة الجهود من أجل الحل السلمي للقضايا الإقليمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن روسيا عازمة على مواصلة دعم الجهود الجماعية من أجل الحل السلمي للقضايا الإقليمية الحادة، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا.

وشدد بوتين في برقية تحية بعثها للمشاركين في القمة العربية المنعقدة في جدة على اهتمام روسيا بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية، من أجل مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة بشكل فعال.