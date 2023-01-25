نائب سابق لرئيسة تايوان يصبح رئيس الوزراء الجديد

قال مكتب الرئاسة في تايوان، اليوم الأربعاء، إن تشين تشيين-جين، النائب السابق للرئيسة تساي إينغ-وين، سيصبح رئيس وزراء تايوان الجديد.

وكان رئيس الوزراء سو تسينغ-تشانغ قد قدم استقالته الأسبوع الماضي، قبل إعادة هيكلة كبيرة للحكومة كانت متوقعة على نطاق واسع.