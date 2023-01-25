نائب سابق لرئيسة تايوان يصبح رئيس الوزراء الجديد
قال مكتب الرئاسة في تايوان، اليوم الأربعاء، إن تشين تشيين-جين، النائب السابق للرئيسة تساي إينغ-وين، سيصبح رئيس وزراء تايوان الجديد.
وكان رئيس الوزراء سو تسينغ-تشانغ قد قدم استقالته الأسبوع الماضي، قبل إعادة هيكلة كبيرة للحكومة كانت متوقعة على نطاق واسع.
كان رئيس الوزراء سو تسينغ-تشانغ قد قدم استقالته الأسبوع الماضي، قبل إعادة هيكلة كبيرة للحكومة كانت متوقعة على نطاق واسع
ويأتي تحرك "سو" عقب هزيمة مني بها الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي ظل استعداد تايوان للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مطلع 2024.
وقال مكتب الرئيسة في بيان، إنه من المتوقع أن تعقد الرئيسة مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة المقبل، لتعلن رسميًا عن الأمر، ولكن دون تقديم تفاصيل عن المناصب الأخرى.