خبيران: أذربيجان منصة محتملة للرد الإسرائيلي على إيران

رجح خبيران في الشؤون الدولية أن تلجأ إسرائيل إلى دولة أذربيجان كمنصة لمهاجمة إيران؛ ردا على الضربة الأخيرة التي شنتها طهران على إسرائيل.

وقال الخبير الأرميني في الشؤون الدولية، أرمين بيتروسيان، إن "إسرائيل سترد بالتأكيد على إيران باستخدام أراضي أذربيجان لاستهداف العمق الإيراني".

وذكر بيتروسيان، في حديثه لإذاعة أرمينيا العامة، أن "إسرائيل حاولت الرد دفعة واحدة، ونتيجة لتدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن الشخصي فقط، لم يحدث هذا الرد".

وأضاف: "الآن تحتاج إسرائيل إلى مثل هذا الصراع حتى تتمكن من استغلال هذه الفترة من النظام العالمي المتغير لحل مشاكلها الاستراتيجية".