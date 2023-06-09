الصين تحذر أمريكا من "التدخل في شؤون كوبا"

حذّرت الصين الولايات المتحدة، الجمعة، من "التدخل في شؤون كوبا الداخلية"، ردا على تقارير أفادت بأن بكين تخطط لإنشاء قاعدة تجسس في كوبا، قبالة السواحل الأميركية.

ووصفت هافانا التقارير المبنية على تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون، لم تُكشف هوياتهم لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنّها "كاذبة ولا أساس لها"، بينما اعتبر البيت الأبيض أنها غير دقيقة.

ولدى سؤاله عن القاعدة المفترضة في إيجاز صحافي دوري، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه "لا علم" لديه بالأمر، قبل أن ينتقد سياسة الولايات المتحدة حيال كوبا.

وأضاف: "كما نعرف جميعا، يعد نشر الشائعات والافتراءات تكتيكا شائعا تتبعه الولايات المتحدة التي تملك براءة اختراع في التدخل بشكل متعمد في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".