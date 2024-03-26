إسرائيل.. ما تأثير استقالة ساعر على استقرار ائتلاف نتنياهو؟

تركت استقالة الوزير بلا حقيبة، جدعون ساعر، من الحكومة الإسرائيلية ردود فعل عديدة، لا سيما تزامنها مع الأزمة التي تواجهها تل أبيب، في أعقاب تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وأعلن ساعر، مساء اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، وذكر أنه لن يتحمل المسؤولية طالما لا يؤثر في قرارات الحكومة.

وأكد، في خطاب استقالته المطول، أنه شارك في تشكيل أهداف الحرب وآمن بأنها قابلة للتحقق، واستطرد قائلًا: "مثل كل الإسرائيليين، أرى في الآونة الأخيرة كيف أن اتجاهات المعركة لا تُقرِّب إسرائيل من تحقيق أهدافها".

تفكك وشيك

وكان ساعر قد انسحب من شراكته مع بيني غانتس، وفكك كتلة "معسكر الدولة" الائتلافية، في الفترة الأخيرة، واشترط للبقاء في الائتلاف الانضمام لعضوية مجلس الحرب، والقيام بدور مؤثر في قراراته.