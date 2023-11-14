روسيا تزود الهند بصواريخ مضادة للطائرات

وقعت روسيا عقدا لتوريد صواريخ مضادة للطائرات من طراز إيجلا-أس إلى الهند مع السماح بإنتاج صواريخ إيجلا في الهند بموجب ترخيص، بحسب تصريح نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول كبير في مجال تصدير الأسلحة، اليوم الثلاثاء.

وصواريخ إيجلا-أس هي منظومة دفاع جوي يحملها أفراد أو أطقم وتُستخدم لإسقاط طائرات العدو.

ونقلت تاس عن ألكسندر ميخييف، رئيس شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية لتصدير الأسلحة، قوله: "لقد وقعنا بالفعل على الوثيقة المتعلقة بهذا الأمر، والآن بالتعاون مع شركة هندية خاصة، ننسق لإنتاج نظام الدفاع الجوي المحمول (إيجلا-أس) في الهند".

والهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، ولا تزال روسيا أكبر مورد لها.

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أسهمت روسيا بنسبة 45 بالمئة من واردات الهند من الأسلحة في الفترة بين 2018 و2022، في حين قدمت فرنسا 29 بالمئة والولايات المتحدة 11 بالمئة.