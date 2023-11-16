البرلمان التركي يرجئ التصويت على طلب السويد الانضمام لـ"الناتو"

أرجأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي التصويت على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، في انتكاسة أخرى لآمال البلد الإسكندنافي في الانضمام إلى الحلف الغربي بعد 18 شهرًا من الانتظار.

وقال فؤاد أقطاي، رئيس اللجنة التي يسيطر عليها الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إن اللجنة ستجري مزيدًا من المحادثات، وقد تعيد مشروع القانون إلى جدول أعمالها الأسبوع المقبل، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا.

وقال أقطاي للصحفيين بعد ساعات من النقاش: "لكي يوافق جميع مشرعينا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، يجب أن يكونوا مقتنعين تمامًا.. سنناقش كل ذلك في اجتماع لجنتنا" المقبل.

وبوسع اللجنة إقرار مشروعات القوانين بأغلبية بسيطة.

وأضاف أقطاي أن اللجنة قد تدعو السفير السويدي لتقديم إفادات أمام المشرعين إذا لزم الأمر، وإذا سمحت لوائح البرلمان بذلك.

وكان أردوغان قد قال هذا الشهر إنه سيحاول تسهيل عملية التصديق، لكنه أضاف أن السويد لم تتخذ إجراءات كافية تجاه المسلحين الأكراد.

وللتصديق على الطلب، يحتاج مشروع القانون إلى موافقة اللجنة قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامل هيئته، وهو ما قد يحدث بعد أيام أو أسابيع، وبعد ذلك سيوقعه أردوغان ليصبح قانونًا لإتمام العملية التي أحبط طول أمدها حلفاء أنقرة، وامتحن علاقاتها بالغرب.

وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو/ أيار من العام الماضي، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.