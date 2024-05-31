مشهد لحريق سابق في إيران
مشهد لحريق سابق في إيرانمنصة x

"انفجار مروع" في مركز تجاري غربي طهران

وقع انفجار وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بالمروّع، في مركز تجاري في مدينة "نسيم شهر" غرب العاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن  انفجاراً مروعاً وقع مساء الخميس، في أحد المجمعات التجارية في نسيم شهر، نُقل خلاله أربعة أشخاص إلى المستشفى.

صور من الحريق
صور من الحريقوكالة "مهر"

وبحسب التقرير الأولي لإدارة إطفاء نسيم شهر، وقع انفجار في إحدى الوحدات السكنية الواقعة في الطابق العلوي من الممر وكان قوياً لدرجة أنه ألقى بأبواب ونوافذ هذا المجمع إلى الشارع.

من عمليات إطفاء الحريق
من عمليات إطفاء الحريقوكالة "مهر"

من جانبها، قالت وكالة أنباء "مهر" الرسمية، إن تسرب غاز تسببت بشرارة مفاجئة في هذا الانفجار، مضيفة "يقوم الخبراء بالتحقيق في سبب هذا الحادث وحجم الأضرار".

إيران

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