"انفجار مروع" في مركز تجاري غربي طهران

وقع انفجار وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بالمروّع، في مركز تجاري في مدينة "نسيم شهر" غرب العاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن انفجاراً مروعاً وقع مساء الخميس، في أحد المجمعات التجارية في نسيم شهر، نُقل خلاله أربعة أشخاص إلى المستشفى.