أوكرانيا تعلن مقتل 19 عسكرياً في هجوم روسي

أعلن لواء عسكري أوكراني، اليوم الاثنين، أن 19 من جنوده قتلوا، الأسبوع الماضي، في ضربة جوية روسية وصفها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها "مأساة كان من الممكن تجنبها".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الجنود قُتلوا خلال حفل لتكريمهم، يوم الجمعة، في منطقة زابوريجيا على خط المواجهة جنوب شرق أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، يوم السبت، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم، فيما ذكر الجيش، في بيان منفصل، أن روسيا ضربت منطقة زابوريجيا بصاروخ باليستي من طراز إسكندر.