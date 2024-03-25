"لوموند": السنغال على شفا تحول سياسي مزلزل

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن السنغال قد تكون على شفا تحول سياسي مزلزل، في وقت تشير فيه التقارير الأولية إلى تقدم كبير لمرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية.

وحصل فاي، الذي يمثل حزب المعارضة الرئيس، على دعم واسع النطاق، حيث اعترف العديد من المرشحين بالفعل بفوزه، لكن ورغم ذلك، يظل المرشح الحالي أمادو با واثقاً من التقدم في الجولة الثانية المحتملة.

وأظهرت التقديرات الأولية تقدم فاي الكبير في الانتخابات، ما يمثل خروجًا محتملاً عن الوضع الراهن، بحسب الصحيفة، التي قالت إن "السؤال المحوري يدور الآن حول ما إذا كان فاي قد انتزع أغلبية مطلقة أم أنه سيواجه جولة إعادة ضد أمادو با، خليفة الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال".

وفي وقت تشير فيه وسائل الإعلام المحلية إلى أن فاي، ربما حصل على أكثر من 50% من الأصوات، إلا أن التأكيد الرسمي لا يزال معلقًا، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول مساء الثلاثاء، والأرقام الوطنية بحلول يوم الجمعة، وفقًا لما قررته محكمة الاستئناف في داكار.