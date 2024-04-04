اكتشاف نفق قرب سجن فرنسي يثير مخاوف الشرطة

اكتشفت السلطات الفرنسية نفقًا جنوبي باريس، على بعد نحو 500 متر من سجن "لا سانتي"، ما أثار مخاوف الشرطة من وجود خطة للهروب.

واستبعد غيوم دوراند، المسؤول بالدائرة الـ14 في العاصمة الفرنسية، حيث يقع السجن، وجود خطة هروب مفصلة، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأوضح دوراند أن طول النفق المكتشف يبلغ 4 أمتار، ويقع في طريق مسدود في شارع "لا سانتي"، على بعد أكثر من 500 متر من السجن.

وقال إن "الشرطة تعتقد أن هذا النفق يرتبط بعمل المستكشفين السريين لسراديب الموتى، و‏هي ممرات تحت الأرض كان يدفن فيها الموتى أو يحفظ فيها رفاتهم وعظامهم".