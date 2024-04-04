اكتشاف نفق قرب سجن فرنسي يثير مخاوف الشرطة
اكتشفت السلطات الفرنسية نفقًا جنوبي باريس، على بعد نحو 500 متر من سجن "لا سانتي"، ما أثار مخاوف الشرطة من وجود خطة للهروب.
واستبعد غيوم دوراند، المسؤول بالدائرة الـ14 في العاصمة الفرنسية، حيث يقع السجن، وجود خطة هروب مفصلة، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأوضح دوراند أن طول النفق المكتشف يبلغ 4 أمتار، ويقع في طريق مسدود في شارع "لا سانتي"، على بعد أكثر من 500 متر من السجن.
وقال إن "الشرطة تعتقد أن هذا النفق يرتبط بعمل المستكشفين السريين لسراديب الموتى، وهي ممرات تحت الأرض كان يدفن فيها الموتى أو يحفظ فيها رفاتهم وعظامهم".
وسراديب الموتى في باريس، عبارة عن مقبرة ضخمة تحت الأرض، تجذب نحو 500 ألف زائر سنويًّا.
ولفتت الصحيفة إلى قول مصدر في الشرطة الفرنسية إنه تم اكتشاف النفق يوم الثلاثاء الماضي، من قبل فني من شركة "إنيديس" التي تدير شبكة توزيع الكهرباء في فرنسا، وذلك خلال عملها "في بئر للتوصيلات الكهربائية".
وأضاف المصدر أنه تم العثور على "أكياس من الركام وسرير" في المكان.