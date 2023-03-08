اتهام عازف مقرب من بوتين بنقل الملايين إلى سويسرا

قال ممثلو ادعاء في سويسرا، اليوم الأربعاء، إن عازف تشيللو تربطه صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل أموالا تقدر بملايين عبر حسابين بنكيين في سويسرا دون أي إجراءات تدقيق سليمة.

وتسلط هذه القضية الضوء على المعاملات المالية الغامضة للنخبة الحاكمة في روسيا.

ويواجه 4 مصرفيين اتهامات بمساعدة سيرجي رولدوجين ـ وهو صديق مقرب لبوتين وفقا للائحة الاتهام ـ على إيداع ملايين الفرنكات السويسرية في سويسرا.

ومن المقرر أن يمثل الأربعة أمام محكمة زيورخ الجزئية، اليوم الأربعاء، بتهمة الإهمال المرتبط بمعاملات مالية.

ويقول ممثلو الادعاء إن المصرفيين لم يتخذوا الإجراءات الكافية لتحديد هوية المستفيد من الأموال، وفقا للائحة الاتهام التي اطلعت عليها رويترز.

وقال محام يمثلهم إن المصرفيين - وهم ثلاثة روس يعملون في زيورخ وسويسري واحد - سينكرون الاتهامات.

ولا يمكن كشف أسماء المتهمين بموجب قيود قانونية في سويسرا.

وجرى الإعلان عن ملكية رولدوجين لحسابين تم فتحهما في مصرف "جازبروم" بنك سويسرا في عام 2014، وتدفق إليهما ملايين من الفرنكات السويسرية من روسيا.

وجاء هذا على الرغم من أن رولدوجين، المدرج على القائمة السويسرية للروس الخاضعين للعقوبات، ليس له أي نشاط مثبت كرجل أعمال.