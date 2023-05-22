أوغلو: تواصلنا مع دمشق لتأمين عودة آمنة للاجئين من تركيا
قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، إن بلاده بدأت بالتواصل مع الحكومة السورية لتوفير مناطق آمنة لعودة اللاجئين السوريين في تركيا.
ونفى الوزير التركي في مقابلة مع إحدى القنوات الخاصة مساء الأحد، ما يتردد بشأن نية بلاده إعادة كافة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى إرسالهم ليس فقط إلى المناطق الآمنة، ولكن أيضًا إلى الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة. لذلك علينا أن نرسلهم إلى المدن التي أتوا منها، ولهذا بدأنا في التواصل مع الحكومة السورية، وقد اتخذنا قرارًا ببناء البنية التحتية لهذه الخطوة".
واعتبر الوزير التركي أن "إحياء العملية السياسية ومكافحة الإرهاب وتطهير سوريا من الإرهاب وعودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم، أمور مترابطة".
وطالب أوغلو بمشاركة الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي لمسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين، مؤكدا ضرورة إعداد البنية التحتية وضمان سلامة الأرواح.