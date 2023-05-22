أوغلو: تواصلنا مع دمشق لتأمين عودة آمنة للاجئين من تركيا

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إرسالهم ليس فقط إلى المناطق الآمنة، ولكن أيضًا إلى الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة. لذلك علينا أن نرسلهم إلى المدن التي أتوا منها، ولهذا بدأنا في التواصل مع الحكومة السورية، وقد اتخذنا قرارًا ببناء البنية التحتية لهذه الخطوة".

واعتبر الوزير التركي أن "إحياء العملية السياسية ومكافحة الإرهاب وتطهير سوريا من الإرهاب وعودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم، أمور مترابطة".

وطالب أوغلو بمشاركة الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي لمسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين، مؤكدا ضرورة إعداد البنية التحتية وضمان سلامة الأرواح.