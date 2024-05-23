بايدن ينصح الشباب باختيار الزوجة على طريقته (فيديو)

قدَّم الرئيس الأمريكي جو بايدن نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج، مؤكدًا ضرورة اختيار عائلة لديها 5 بنات، كون زوجته "جيل تريسي"، هي الكبرى بين 5 أخوات، وسبق أن انضمت إليها أخواتها في بضع مناسبات بالبيت الأبيض.

جاء ذلك خلال حديثه عن إنجازاته التشريعية في نيو هامبشاير، كان لدى بايدن بعض النصائح الغريبة، حيث قال: "لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر"، مضيفًا: "واحدة منهن سوف تحبك دائمًا".

وبعد خطابه، ذهب الرئيس الأمريكي للتحدث إلى الجمهور. وأعطى جاك براون البالغ من العمر 7 سنوات، وكارتر براون البالغ من العمر 5 سنوات، المال لشراء المثلجات.