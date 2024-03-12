روسيا تعلن صد محاولات "تشكيلات أوكرانية" لاقتحام حدودها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة "تشكيلات أوكرانية" اقتحام المقاطعات الحدودية الروسية، بينما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مقاتلين موالين لكييف بأن المعارك متواصلة في منطقتين حدوديتين مع أوكرانيا.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "بعد قصف مكثف لأهداف مدنية، جرت محاولة لغزو الأراضي الروسية في ثلاثة اتجاهات: أودنوروبوفكا ونيخوتيفكا وسيدوروشينو".
وبحسب البيان، فقد جرى صد المحاولة من قبل الجيش الروسي بالتعاون مع قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم صد جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم إرجاع التشكيلات الأوكرانية بعد أن تكبدت خسائر كبيرة، مؤكدة "عدم وجود انتهاكات للحدود".
وذكرت الدفاع الروسية أنه على الجانب الأوكراني من الحدود في مدينة نيكوتييفكا "تم القضاء على حوالي 60 إرهابيًّا أوكرانيًّا، وثلاث دبابات وناقلة جنود مدرعة"، بحسب البيان.
وأوضحت أنه "منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء تم صد أربع هجمات شنتها مجموعات أوكرانية لاقتحام المنطقة الحدودية بالقرب من قرية تيتكينو بمقاطعة كورسك... وتم طرد العدو".
في المقابل، قال ممثل عن منظمة "فيلق حرية روسيا" الموالية لكييف إن القتال بين متطوعين روس موالين لأوكرانيا والقوات الروسية يتواصل في منطقتين روسيتين حدوديتين مع أوكرانيا.
وأضاف أليكسي بارانوفسكي لوكالة "فرانس برس" أن وحدات من منظمته تقاتل القوات الروسية في منطقتَي بيلغورود وكورسك، مشيرًا إلى أن القوات الروسية "خسرت مركبات مدرّعة".
وأعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن مجموعة "استطلاع وتخريب أوكرانية، حاولت اختراق الحدود من جهة بلدة تيوكينو بالمقاطعة، وحدث اشتباك بالأسلحة النارية، غير أن الاختراق تم إحباطه".
وأشار حاكم المقاطعة إلى "إصابة أحد السكان المحليين بجروح طفيفة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له".