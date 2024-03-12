روسيا تعلن صد محاولات "تشكيلات أوكرانية" لاقتحام حدودها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة "تشكيلات أوكرانية" اقتحام المقاطعات الحدودية الروسية، بينما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مقاتلين موالين لكييف بأن المعارك متواصلة في منطقتين حدوديتين مع أوكرانيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "بعد قصف مكثف لأهداف مدنية، جرت محاولة لغزو الأراضي الروسية في ثلاثة اتجاهات: أودنوروبوفكا ونيخوتيفكا وسيدوروشينو".

وبحسب البيان، فقد جرى صد المحاولة من قبل الجيش الروسي بالتعاون مع قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.