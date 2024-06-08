"الجاسوس البريطاني".. فضيحة جديدة تلاحق ترامب

يمتنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تنفيذ حكم أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة، يلزمه بدفع 300 ألف جنيه لجاسوس بريطاني سابق.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، الجمعة، أن ترامب يمتنع عن دفع المبلغ لجاسوس "جمع ملفا مشبوها يزعم فيه التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016".

وقالت الشبكة إن ترامب "لم يمتثل لحكم يلزمه بدفع التكاليف القانونية للعميل السابق لدى جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) كريستوفر ستيل، الذي قام بجمع الملف سيئ السُمعة".

وكان ترامب أُمر بدفع التكاليف في فبراير/شباط الماضي، بعد أن رفضت المحكمة العليا البريطانية محاولته مقاضاة شركة "أوربيس بيزنس إنتليجنس" التابعة لستيل.

وزعم ترامب أن "الملف، الذي تضمن ادعاءات لا أساس لها مثل الحصول على رشوة أثناء رحلة سابقة إلى موسكو، يحتوي على معلومات غير دقيقة، وينتهك حقوقه بموجب قانون حماية البيانات".