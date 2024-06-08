"الجاسوس البريطاني".. فضيحة جديدة تلاحق ترامب
يمتنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تنفيذ حكم أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة، يلزمه بدفع 300 ألف جنيه لجاسوس بريطاني سابق.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، الجمعة، أن ترامب يمتنع عن دفع المبلغ لجاسوس "جمع ملفا مشبوها يزعم فيه التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016".
وقالت الشبكة إن ترامب "لم يمتثل لحكم يلزمه بدفع التكاليف القانونية للعميل السابق لدى جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) كريستوفر ستيل، الذي قام بجمع الملف سيئ السُمعة".
وكان ترامب أُمر بدفع التكاليف في فبراير/شباط الماضي، بعد أن رفضت المحكمة العليا البريطانية محاولته مقاضاة شركة "أوربيس بيزنس إنتليجنس" التابعة لستيل.
وزعم ترامب أن "الملف، الذي تضمن ادعاءات لا أساس لها مثل الحصول على رشوة أثناء رحلة سابقة إلى موسكو، يحتوي على معلومات غير دقيقة، وينتهك حقوقه بموجب قانون حماية البيانات".
ولم تصدر المحكمة البريطانية أي حُكم على ادعاءات ترامب، وقررت أن اتهامات الرئيس السابق "لا تجوز، لأنها قُدمت بعد فترة التقادم البالغة 6 سنوات، كما لم يتم السماح له بالاستئناف".
ونقلت الشبكة عن الجاسوس البريطاني السابق قوله: "حصلنا على حُكم بإلزامه بالتكاليف الأولية بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني في فبراير/شباط الماضي، وهو ما تم تأكيده، عندما تم رفض حقه في الاستئناف في نهاية مارس/آذار، ولذا فهو يخالف تنفيذ الحُكم منذ شهرين".
وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، فإن الخيار الوحيد أمام ستيل هو طلب سداد المبلغ في الولايات المتحدة، ما يعني تكبّد المزيد من التكاليف، بحسب الشبكة.