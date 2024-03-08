زلة لسان جديدة لبايدن: أسعار الأدوية في روسيا أفضل من أمريكا

شهد خطاب حالة الاتحاد، زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك أثناء حديثه عن أسعار الأدوية وجهود إدارته لخفضها.

وبحسب شبكة "CNN"، "بدا بايدن، أنه أخطأ خلال إلقاء تصريحات ارتجالية أثناء الخطاب، حيث ذكر أن أسعار الأدوية في روسيا أفضل من الولايات المتحدة".

وبعد الخطأ، قال بايدن مازحا: "سأواجه مشكلة لقولي هذا، لكن أيا منكم يريد ركوب طائرة الرئاسة والسفر إلى تورونتو وبرلين وموسكو، أعني.. عفوا حسنا، حتى موسكو، على الأرجح".

وتابع مزاحه بشأن الخطأ الواضح: "أحضر وصفتك الطبية معك وأعدك بأنني سأحصل عليها مقابل 40% من التكلفة التي تدفعها الآن، الشركة نفسها والدواء نفسه والمكان نفسه".