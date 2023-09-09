"فورين أفيرز": الدول الغنية خذلت "الجنوب العالمي" بعد أزمة الوباء

نشرت مجلة "فورين أفيرز" تقريرًا حول تزايد الصدع بين الدول الغنية ودول الجنوب العالمي، قالت فيه إن عدم الوفاء بالتزامات هذه الدول تجاه الدول منخفضة الدخل هو من بين أسباب انعدام الثقة بين الشمال والجنوب العالمي.

وقالت المجلة إن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، وخلال مشاركته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، في يونيو/حزيران الماضي، أثار مسألة لقاحات كوفيد-19 معتبرًا أن سكان جنوب أفريقيا شعروا وكأنهم "متسولون عندما يتعلق الأمر بتوافر اللقاح".

وخلال القمة قال رامافوزا إن بلدان نصف الكرة الشمالي كانت تستغلهم، ولم ترغب هذه الدول في طرح اللقاحات في الوقت المناسب الذي كانت دول الجنوب في أمس الحاجة إليها، ما أدى إلى تعميق خيبة الأمل والاستياء من جانب أفريقيا "لأننا شعرنا أن الحياة في نصف الكرة الشمالي أهم بكثير من الحياة في الجنوب العالمي".

وأشار تقرير المجلة إلى أن رامافوزا ليس وحده الذي يرى الأمور بهذه الطريقة، ففي العام 2021 قال الملياردير سترايف ماسييوا، رجل الأعمال من زيمبابوي ــ وهو الآن أحد أمناء مؤسسة بيل وميليندا غيتس ــ إن "سلوك الدول الغنية خلال الوباء أدى إلى إنشاء "بناء عالمي من عدم العدالة".

وقالت "فورين أفيرز" إن هذا "الشعور العميق بالخيانة أدى إلى تآكل الثقة بين البلدان، وكانت العواقب الجيوسياسية له كبيرة".

واعتبرت الصحيفة أن الشمال العالمي الذي يضم الدول الأكثر ثراءً يكافح لفهم "الجنوب العالمي"، خاصة رد الفعل المتناقض من جانب الدول الأفريقية على حرب روسيا على أوكرانيا، لكنها أشارت إلى أن "تأثير تخلي العالم عن هذه الدول أثناء الوباء لا يحظى بالتقدير الكافي".

وأشار التقرير إلى أن هناك نوعان من الإخفاقات التي حددت عصر كوفيد-19 بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل، تتمثل في تردد الشمال العالمي في تقاسم الموارد بشكل عادل، وعدم رغبته في التعامل مع بلدان الجنوب العالمي كشركاء متساوين في معالجة أزمة مشتركة، مؤكدًا أنه إلى أن تتخذ الدول الغنية خطوات ملموسة نحو الإصلاح، فإن الصدع سوف يزداد عمقًا.

واحدة لك و19 لي

وقال تقرير "فورين أفيرز" إنه وخلال جائحة فيروس كورونا، تركت أغنى دول العالم الدول الفقيرة إلى حد كبير لتتدبر أمرها بنفسها.

لكن هذا الأمر لم يسر على هذا النحو دائمًا، ففي أبريل العام 2020، أطلق تحالف من حكومات مجموعة العشرين والمجموعات الخيرية والمنظمات المتعددة الأطراف مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19، أو ما يعرف بـ"كوفاكس".

وكان الهدف منها تمكين جميع البلدان من تطعيم 10% من سكانها الذين يواجهون أعلى المخاطر من فيروس كورونا الجديد، قبل أن تقوم أي دولة أخرى بتطعيم الأفراد الأقل عرضة للخطر.

وكان هدف "كوفاكس" تسليم ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم بحلول نهاية العام 2021 والتي تشمل 1.3 مليار جرعة منها إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأشار التقرير إلى أن التأخير في تسليم اللقاحات أعطى مزيدًا من الوقت لتداول المعلومات الخاطئة وترسيخ نظريات المؤامرة.

وأشار إلى أن الدول الغنية فشلت في التعاون حيال ذلك، حيث كان ينبغي على الدول الغنية أن تشتري على الأقل بعض إمداداتها من لقاح كوفيد-19 من برنامج "كوفاكس"، مما يوفر للبرنامج الإيرادات للتوسط في صفقات أكثر بأسعار معقولة للدول منخفضة الدخل.

ولكن بعد أن بدأت الهيئات التنظيمية في الموافقة على هذه اللقاحات في نهاية العام 2020، أخرت الدول الغنية المساهمات المالية الموعودة وقطعت الصفقات الجانبية مع الشركات المصنعة، واشترت معظم إمدادات اللقاح قبل أن يحصل أي شخص في العالم على جرعات اللقاح.