ترامب يعد بترحيل جماعي للمهاجرين "إذا فاز بالانتخابات"

رحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، برفض مشروع قانون الهجرة، قائلا إنه إذا أعيد انتخابه رئيسا، سيقود "عملية ترحيل" ضخمة منذ اليوم الأول له في منصبه.

واستخدم الملياردير كل نفوذه لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين لعرقلة النص، حارما بذلك الرئيس جو بايدن الذي يُحتمل أن يواجهه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، من فرصة تحقيق انتصار في قضية الهجرة الحساسة.

وقال بايدن خلال تجمع عام في كارولاينا الجنوبية: "دعونا لا ننسى أننا حققنا هذا الأسبوع أيضا انتصارا كبيرا يجب على جميع المحافظين الاحتفال به. لقد سحقنا المشروع الكارثي لهذا المحتال جو بايدن.. المجموعة بكاملها أدت عملا رائعا في الكونغرس. لقد سحقناه".