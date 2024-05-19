السلطات الإيرانية تواصلت مع أحد ركاب الطائرة قبل انقطاع الاتصال

أعلن مسؤول إيراني، مساء الأحد، عن تواصل السلطات المختصة مع أحد ركاب الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين، بعد وقوع حادث السقوط، لكن الاتصال انقطع لاحقًا.

وكشف نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محسن منصوري في تصريح نقله التلفزيون الإيراني، عن "إجراء اتصالات مع أحد ركاب المروحية، وأحد طاقم المروحية في مرات عدة، لكن في الساعة الواحدة والنصف انقطع الاتصال مع المروحية".

وأضاف منصوري: "نحن نتابع من منطقة دائرة نصف قطرها هو كيلومتران من مكان الحادث؛ وأتمنى أن يصل الخبر السعيد إلى الناس".