"ولاية حساسة".. ماذا ينتظر بوتين في فترته الرئاسية الخامسة؟

نُصّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًّا رئيسًا لولاية خامسة، في ظل مرحلة تحول تاريخية تعيشها البلاد، بدأت منذ عام 2022 حين انطلقت الحرب في أوكرانيا.

وغيَّرت الحرب مِن جغرافية العلاقات الروسية مع الغرب تمامًا، وأوضاع اقتصادية جديدة تعيشها موسكو مع حزم عقوبات متتالية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وغاب الحضور الغربي عن حفل التنصيب؛ ما يعكس الفجوة التي تتوسع بين موسكو والعواصم الأوروبية.

ووصف خبراء روس أن الولاية الخامسة ستكون الأكثر حساسية في حياة بوتين السياسية، وبحسب هؤلاء يقود بوتين مرحلة" مخاض روسيا الحديثة"، وملفات مكدسة من التحديات الخارجية والداخلية.