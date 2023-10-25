تقرير: حرب غزة حطمت "علاقة الاحترام" بين بوتين ونتنياهو

اعتبر تقرير إخباري فرنسي أنّ موقف موسكو من الحرب في غزة "حطّم علاقة التفاهم والاحترام" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" إنّ إسرائيل خسرت صداقة روسيا، رغم أنها لم تقف إلى جانب "الديمقراطية الأوكرانية التي يقودها يهودي" في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا منذ شباط/فبراير من العام الماضي.

وأضاف التقرير "لقد تحطمت هذه الحالة الجيوسياسية الشاذة في نهاية المطاف على جدران الحرب، وفي غضون أيام قليلة، تحطمت علاقة "الاحترام" و"التفاهم" بين روسيا وإسرائيل، وجرفها تعاطف الكرملين السياسي مع حركة "حماس" والتصريحات المعادية للسامية للقادة الروس، بما في ذلك فلاديمير بوتين، الذي شبه حصار إسرائيل لغزة بالحصار النازي للينينغراد.

واعتبرت "لوفيغارو" أنّ "الخيار الروسي لإسرائيل أملته الجغرافيا السياسية الإقليمية والحاجة إلى احتواء إيران وأتباعها، حزب الله وحماس، الذين يعتبرون الأعداء الوجوديين لها" بحسب قولها.