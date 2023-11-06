اتفاق بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية على مكافحة تهديدات إلكترونية من كوريا الشمالية

اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على تشكيل مجموعة استشارية رفيعة المستوى لمكافحة الهجمات الإلكترونية القادمة من كوريا الشمالية والتي يقولون إنها تستخدم في تمويل برامج أسلحتها، وفقاً لما ذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين.

وفي هذا الشأن، أجرت آن نويبرجر، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للأمن الإلكتروني والتكنولوجيات الناشئة، محادثات مع نظيريها الكوري الجنوبي والياباني في واشنطن الأسبوع الماضي. وقال المكتب الرئاسي إنهم اتفقوا على عقد اجتماعات ربع سنوية بموجب الإطار الزمني الجديد.

وقال المكتب في بيان "الهدف هو تعزيز قدرات الاستجابة الفعالة للدول الثلاث ضد التهديدات الإلكترونية العالمية، بما في ذلك المكافحة المشتركة للأنشطة الإلكترونية لكوريا الشمالية والتي تستخدم على نحو سيء كمصدر رئيسي لتمويل برامجها النووية وأسلحة الدمار الشامل".