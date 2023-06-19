الصليب الأحمر الأرميني يتّهم أذربيجان بمنع الوصول إلى ناغورني قره باغ

فيما يتزايد القلق بشأن الوضع الإنساني في إقليم ناغورني قره باغ، اتهم الصليب الأحمر الأرميني أذربيجان، اليوم الإثنين، بمنع وصول طواقمه إلى المنطقة التي تشهد اضطرابات.

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أرمينيا زارا أماتوني لوكالة فرانس برس: "لم يكن هناك أيّ تحرّك من الصليب الأحمر عبر ممر لاتشين منذ الخميس".

وأضافت: "عُلّقت الإمدادات الإنسانية من الأدوية والمواد الطبية الأخرى إلى المستشفيات في قره باغ ونقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة".

وقبل نحو شهرين، أقامت أذربيجان حاجز تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالجيب الانفصالي.