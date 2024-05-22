حشود إيرانية تترقب إقامة صلاة الجنازة على جثمان رئيسي ومرافقيه (فيديو)

بدأت في إيران، صباح اليوم الأربعاء، الاستعدادات والتحضيرات لإقامة صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه على متن الطائرة التي تحطمت قبل يومين.

واحتشد آلاف الإيرانيين في شارع الثورة وسط العاصمة طهران، لحضور صلاة الجنازة وتشييع القادة الإيرانيين، حيث سيؤم المرشد علي خامنئي المصلين.

ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية مقاطع تظهر حجم المشاركة الواسعة في مراسم تشييع الرئيس الراحل ووزير الخارجية وعدد من القادة الإيرانيين.