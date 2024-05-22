حشود إيرانية تترقب إقامة صلاة الجنازة على جثمان رئيسي ومرافقيه (فيديو)
بدأت في إيران، صباح اليوم الأربعاء، الاستعدادات والتحضيرات لإقامة صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه على متن الطائرة التي تحطمت قبل يومين.
واحتشد آلاف الإيرانيين في شارع الثورة وسط العاصمة طهران، لحضور صلاة الجنازة وتشييع القادة الإيرانيين، حيث سيؤم المرشد علي خامنئي المصلين.
ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية مقاطع تظهر حجم المشاركة الواسعة في مراسم تشييع الرئيس الراحل ووزير الخارجية وعدد من القادة الإيرانيين.
وقالت وكالة "تسنيم" الرسمية إنه "بعد الخطابات والتأبين، سيصلي الإمام الخامنئي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، على الجثامين ثم سيتم حملها على أكتاف أهالي العاصمة من جامعة طهران حتى ساحة آزادي".
وأضافت أنه "ستقام مراسم تأبين في طهران بحضور المسؤولين الأجانب والدوليين. وسيتم توديع جثمان رئيسي صباح يوم غد الخميس في خراسان الجنوبية ومن ثم سيوارى الثرى مساء الغد في الحرم الرضوي في مشهد".
وأفادت الوكالة بحضور نعيم قاسم نائب أمين عام تنظيم "حزب الله" اللبناني مراسم التشييع، إلى جانب مشاركة نحو 50 وفداً أجنبياً يضم مسؤولين دوليين.