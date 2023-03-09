القضاء التركي يلغي تجميد حسابات حزب مؤيد للأكراد

حكمت المحكمة العليا في تركيا، اليوم الخميس، بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لحزب مؤيد للأكراد، تتهمه الدولة بارتباطه بالإرهاب، لكن من المرجح أن يكون له دور محوري في الانتخابات المقبلة.

وألغت المحكمة الدستورية حكمها السابق بأغلبية ضئيلة بحظر الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي والتي تتضمن مساعدات حكومية، دون أن يفصح بيان المحكمة عن الأسباب.

ويستحق الحزب، وهو التكتل الثالث في البرلمان، الحصول على 539 مليون ليرة (28.5 مليون دولار) هذا العام من أموال تمويل الأحزاب.