أول تعليق للملك تشارلز بعد إعلان إصابته بالسرطان

عبّر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، السبت، عن امتنانه لكل من تمنى له الشفاء بعد تشخيص إصابته بالسرطان، في أول تعليق له منذ أن أعلن قصر بكنغهام أن الملك سيؤجل بعض ارتباطاته من أجل الخضوع للعلاج.

وقال تشارلز في بيان: "أود أن أعبر عن خالص شكري على رسائل الدعم الكثيرة والتمنيات الطيبة التي تلقيتها في الأيام القليلة الماضية".

وأعلن القصر يوم الاثنين أنه تم تشخيص إصابة تشارلز (75 عاما) بنوع من السرطان بعد أقل من 18 شهرا من جلوسه على العرش.