الهند تترقب.. استطلاع يتوقع فوز مودي بالانتخابات العامة
توقع استطلاع أجرته "قناة إن.دي.تي.في" الإخبارية لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الهند، فوز التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا غاناتا، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بأغلبية في الانتخابات العامة التي انتهت اليوم السبت.
وقالت وكالة "رويترز" إن نتائج استطلاعين للرأي توقعت فوز التحالف الديمقراطي الوطني الحاكم بأكثر من 350 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدًا، بينما يحتاج الأمر إلى 272 مقعدًا لتحقيق أغلبية بسيطة.
وكان التحالف قد حصد 353 مقعدًا في انتخابات عام 2019.
ومن المتوقع أن يفوز تحالف إنديا المعارض بقيادة حزب المؤتمر بأكثر من 120 مقعدًا.
لكن استطلاعات آراء الناخبين في الهند عقب الإدلاء بأصواتهم لا تحظى بمصداقية كبيرة؛ لأنها كثيرًا ما تخطئ في توقع نتائج الانتخابات بشكل صحيح، وفق "رويترز".
ونقلت عن محللين قولهم إن التوصل إلى نتائج صحيحة يشكل تحديًا في هذا البلد الكبير والمتنوع.
وكان يحق لما يقرب من مليار شخص التصويت في الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل، والتي بدأت في 19 أبريل/ نيسان الماضي، وأجريت في حر الصيف القائظ بمناطق عديدة من البلاد.
وستحصي مفوضية الانتخابات الأصوات التي تم الإدلاء بها بواسطة أجهزة التصويت الإلكتروني في 4 يونيو/ حزيران الجاري، ومن المتوقع ظهور النتائج في اليوم نفسه.
وإذا فاز مودي البالغ 73 عامًا، فإنه سيصبح ثاني رئيس وزراء ينال ثلاث فترات متتالية، بعد زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو.