الهند تترقب.. استطلاع يتوقع فوز مودي بالانتخابات العامة

توقع استطلاع أجرته "قناة إن.دي.تي.في" الإخبارية لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الهند، فوز التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا غاناتا، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بأغلبية في الانتخابات العامة التي انتهت اليوم السبت.

وقالت وكالة "رويترز" إن نتائج استطلاعين للرأي توقعت فوز التحالف الديمقراطي الوطني الحاكم بأكثر من 350 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدًا، بينما يحتاج الأمر إلى 272 مقعدًا لتحقيق أغلبية بسيطة.

وكان التحالف قد حصد 353 مقعدًا في انتخابات عام 2019.

ومن المتوقع أن يفوز تحالف إنديا المعارض بقيادة حزب المؤتمر بأكثر من 120 مقعدًا.