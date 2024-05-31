إدانة ترامب.. الفرضيات القضائية والتداعيات السياسية (إنفوغراف)

طرحت إدانة محكمة أمريكية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب فرضيات قضائية تخص مصير المرشح والرئيس السابق والخطوات التي قد يتخذها للطعن في قرار المحكمة والعقوبات التي من الممكن أن تُسلط عليه، فضلا عن تداعيات القضية على مستقبله السياسي.

وأدانت هيئة محلفين في نيويورك الخميس ترامب بـ"تزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

ويواجه ترامب 34 قضية جنائية في علاقة بالملف، ومن المنتظر أن تستغرق الإجراءات القانونية للطعن والاستئناف عدة أشهر أو ربما سنوات، وفق متابعين، بينما يسابق ترامب الزمن لخوض أبرز استحقاق انتخابي في البلاد في 5 نوفمبر المقبل.

وقبل 5 أشهر من ذلك الموعد تُطرح الفرضيات الخاصة بمصير ترامب، بدءا بالعقوبة المنتظرة، وصولا إلى تداعياتها عليه كمرشح أو حتى كرئيس، في حال فوزه.