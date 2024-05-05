بيان أممي: إسرائيل قد تواجه تهمة "جريمة حرب" بسبب المساعدات

نشأ نقاش قانوني حاسم في خضم الحرب الدائرة في غزة، غذّاه بيان صادر عن فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أكد أنّ تعامل إسرائيل مع توزيع المساعدات في غزة قد يشكل جريمة حرب.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنّ جوهر بيان تورك يكمن في تأكيد أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب سلوكها أثناء الأعمال العدائية، يمكن أن ترقى إلى مستوى استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وجريمة تستوجب الملاحقة القضائية بموجب نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.

وضع خطير

وتشير تصريحات تورك إلى خطورة الوضع الذي يتكشف في غزة، إذ أشارت التقارير إلى أزمة إنسانية، بما في ذلك احتمال حدوث مجاعة، مسلطًا الضوء على الحاجة الملحّة لمعالجة محنة المدنيين في القطاع.

وبدورها، وصفت سيندي ماكين، مديرة برنامج الغذاء العالمي، أجزاء من شمال غزة بأنها تعاني من "مجاعة شاملة"، مسلطة الضوء على العواقب الوخيمة المترتبة على تقييد وصول المساعدات.