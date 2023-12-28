عشرات القتلى جراء انفجار ناقلة وقود في ليبيريا (فيديو)

قال فرنسيس كاتيه كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا يوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 40 شخصا لقوا حتفهم نتيجة انفجار ناقلة وقود في شمال وسط البلاد.

وتعرضت الناقلة لحادث تصادم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في بلدة توتوتا بمقاطعة بونج، وانفجرت بعد ذلك بفترة وجيزة مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير ممن هرعوا لموقع الحادث.