فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بإطلاق إيران قمر ثريا الصناعي

جاء ذلك بعد أن أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت الماضي، أن إيران نجحت في إطلاق القمر الصناعي (ثريا) ووضعه في مداره، في خطوة من المرجح أن تزيد مخاوف الغرب حيال طموحات طهران النووية.

وجاء في التقارير أن القمر الصناعي الذي تطوره الذراع البحثية لمنظمة الفضاء الإيرانية وُضع في مدار يبعد 750 كيلومترًا، وهو أعلى مستوى تنجح إيران في الوصول إليه.

وذكرت التقارير أن القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 50 كيلوجرامًا أُطلق بواسطة حامل الأقمار الصناعية (قائم 100) ثلاثي المراحل الذي يعمل بالوقود الصلب وصنعه الحرس الثوري.