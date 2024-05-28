تحرك أوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

وأكدت اللجنة أن الحكم الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2023، يمكن أن يكون كافيًا كأساس قانوني لقرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بعد أن حكمت محكمة في دوسلدورف على مواطن إيراني - ألماني بالسجن لمدة عامين و9 أشهر، بتهمة مهاجمة معبد يهودي في مدينة "بوخوم" في غرب ألمانيا، وإضرام النار فيه.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وردًا على هجمات إيران على إسرائيل وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية الأعضاء، على قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في إستراتيجيته تجاه إيران، ودعا إلى توسع العقوبات على طهران، وتصنيف الحرس الثوري جماعة إرهابية.

ويُدرج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأمريكية، بينما أثير طلب إعلان هذه المنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة للنظام.