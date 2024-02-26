الشرطة الإثيوبية تعتقل صحفيا فرنسيا

وقالت المجلة، إن جاليندو "مشتبه به بالتآمر لإثارة الفوضى في إثيوبيا"، ومثُل أمام القاضي في 24 فبراير/ شباط"، مبينة أن محاميها حضر الجلسة واطلع على التهم الموجهة إليه.

وأضافت: "أفريكا إنتليجنس تدين الاعتقال غير المبرر... وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان مرارا القيود التي تفرضها إثيوبيا على حرية الصحافة ردًّا على تغطية تنتقد الصراعات والأزمات الأمنية تحديدا.

وأدانت لجنة حماية الصحفيين "الاعتقال غير العادل" الذي "يسلط الضوء على السياق المروع للصحافة بشكل عام في إثيوبيا"، التي تصفها المنظمة غير الحكومية أنها "ثاني أسوأ سجان للصحفيين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".