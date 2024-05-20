مسؤول إيراني سابق: الأخبار الواردة عن طائرة رئيسي "غير جيدة" (فيديو)

قال مسؤول إيراني سابق، اليوم الاثنين، تعليقاً على اختفاء مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجية إيران وعدد من المسؤولين، إن الأخبار الواردة "غير جيدة".

وقال محمد جواد لاريجاني الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان الإيرانية إن "الأخبار الواردة عن تحطم مروحية رئيسي ليست جيدة، لكن مازال لدينا أمل"، وفق ما نقله عنه موقع "إيران إنترناشونال".

وأضاف في تصري له: "سنسمع أخباراً سارة في النهاية ولكن علينا أن نستعد لكل شيء وشعبنا جاهز، وعلى أي حال الأحكام القانونية لإدارة البلاد واضحة وجاهزة وسوف نتبع هذا الطريق".

وأكد لاريجاني أن "البلاد لن تشهد حالة من الاضطرابات والفوضى، لكن قضية أن يملأ شخص ما فراغ رئيسي قضية صعبة، ولا يمكن أن أقول أن مثل هذه القضية حادثة صغيرة".