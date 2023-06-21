غوتيريش ينتقد "النقص المزمن" في تمويل المساعدات الإنسانية

انتقدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، النقص المزمن في تمويل المساعدات في أنحاء العالم بالرغم من تزايد الاحتياجات الإنسانية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لهيئة الشؤون الإنسانية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة: "النقص المزمن في التمويل والمستويات غير المسبوقة للاحتياجات الإنسانية يدفعان النظام إلى حافة الهاوية".

وأضاف أن "نداء الأمم المتحدة الإنساني العالمي لم يتلقَ سوى 20% من التمويلات اللازمة مع قرب انقضاء النصف الأول من 2023".