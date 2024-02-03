بدعوة روسية.. مجلس الأمن يبحث الإثنين الغارات الأمريكية
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، عصر يوم الإثنين المُقبل، لبحث الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق ردًّا على مقتل 3 من جنودها بهجوم في الأردن، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي دعت إليه روسيا، العضو الدائم في المجلس، سيعقد يوم الإثنين عند الساعة 16,00 (21,00 ت غ).
وأوضحت أنه سيتم في الجلسة البحث في الهجمات، التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فصائل موالية لإيران تتّهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة.
وشنَّت الولايات المتحدة الأمريكية، ليلة أمس الجمعة، هجمات طالت عشرات المواقع على الحدود العراقية السورية، حيث تنتشر ميليشيات مسلحة موالية لإيران.
وأسفرت الغارات الأمريكية التي جاءت ردًّا على الهجوم، الذي استهدف البرج 22 على الحدود الأردنية، عن مقتل 16 شخصا وإصابة 36 آخرين، وفق بيان صدر عن الميليشيات المسلحة، التي نددت بالهجمات ووصفتها بـ"العدوان والانتهاك لسيادة البلاد".