هل تراجعت المجالس العسكرية في أفريقيا عن تعهداتها بإجراء الانتخابات؟

التحقت بوركينا فاسو بمسار مالي عبر تأجيلها للانتخابات وإعلانها مؤخرًا تعديلًا جزئيًا على خريطة الطريق، التي أعلنها المجلس العسكري، ما يطرح تساؤلًا حول مدى تراجع المجالس العسكرية في الدول الأفريقية، التي شهدت انقلابات، عن التزاماتها بإجراء استحقاقات انتخابية وتسليم السلطة إلى المدنيين، وفق متابعين.

وانضمت إلى بوركينا فاسو، ومالي، والغابون، النيجر التي لا تزال تتلمس طريقها للخروج من النفق، الذي دخلته بعد انقلاب الـ26 من شهر يوليو/تموز الماضي، الذي وضعها في عزلة إقليمية ودولية.

مأزق

وقال المحلل السياسي النيجري المتخصص في الشؤون الأفريقية ألفا أوال: إن "المجالس العسكرية في دول الساحل في مأزق بعد تبنيها خطابا يشوه الديمقراطية والانتخابات ويمجد استيلاء العسكريين على السلطة"، مرجحًا أن لا تسمح تلك المجالس بإجراء انتخابات في المرحلة الحالية لعدة أسباب أولها عدم تجهيز الظروف الملائمة للبقاء في السلطة.