يواجه السجن 25 عاما.. بايدن: لن أعفو عن ابني هانتر

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم وجود نية لديه للعفو عن ابنه هانتر، في حال ثبتت إدانته بتهم جنائية تتعلق بالسلاح.

وأجاب بايدن في مقابلة مع قناة "ABC "عندما سُئل عما إذا كان سيستبعد العفو بالقول: "نعم".

وأردف أنه سيقبل نتيجة المحاكمة الجارية لنجله، حاليًا، في ديلاوير.

وأفاد البيت الأبيض، العام الماضي، بأن هانتر بايدن لن يحصل على عفو رئاسي في حال إدانته.

ويخضع نجل بايدن للمحاكمة في محكمة فدرالية في ويلمينغتون في ديلاوير بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني بينما كان يتعاطى الكوكايين، علمًا بأنه بقي بحوزته 11 يومًا فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأكد محامي هانتر بايدن أنه "لم يكن يتعاطى المخدرات عندما اشترى هذا المسدس" الذي "لم يتم ملؤه بالرصاص إطلاقًا ولا حمله ولا استخدمه" خلال الأيام الـ11 التي بقي فيها بحوزته.