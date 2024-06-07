يواجه السجن 25 عاما.. بايدن: لن أعفو عن ابني هانتر
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم وجود نية لديه للعفو عن ابنه هانتر، في حال ثبتت إدانته بتهم جنائية تتعلق بالسلاح.
وأجاب بايدن في مقابلة مع قناة "ABC "عندما سُئل عما إذا كان سيستبعد العفو بالقول: "نعم".
وأردف أنه سيقبل نتيجة المحاكمة الجارية لنجله، حاليًا، في ديلاوير.
وأفاد البيت الأبيض، العام الماضي، بأن هانتر بايدن لن يحصل على عفو رئاسي في حال إدانته.
ويخضع نجل بايدن للمحاكمة في محكمة فدرالية في ويلمينغتون في ديلاوير بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني بينما كان يتعاطى الكوكايين، علمًا بأنه بقي بحوزته 11 يومًا فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وأكد محامي هانتر بايدن أنه "لم يكن يتعاطى المخدرات عندما اشترى هذا المسدس" الذي "لم يتم ملؤه بالرصاص إطلاقًا ولا حمله ولا استخدمه" خلال الأيام الـ11 التي بقي فيها بحوزته.
وشدد هانتر بايدن على أنه تجاوز إدمانه منذ العام 2019.
وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه هانتر 25 عامًا في السجن، رغم أنه من الممكن أن يحصل على عقوبة أقل باعتبار أنه لا سوابق لديه حتى أنه قد يكون بإمكانه الإفلات من السجن، بحسب وكالة "فرانس برس".
وهذا الابن الوحيد لبايدن، حاليًا، بعد وفاة ابنته بينما كانت رضيعة، ووفاة ابنه الآخر بالسرطان.