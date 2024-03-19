في تطور غير مسبوق.. ترامب مهدد بإجراءات قضائية تاريخية

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الطامح للعودة للرئاسة مجدداً، تطوراً تصعيدياً في قضية تضخم ثروته، يمكن أن ينتج عنه قرارات وإجراءات قضائية غير مسبوقة.

وسيكون من بين تلك الإجراءات التي لا يتمناها ترامب، احتمال مصادرة أصول يملكها، ما من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بصورة رجل الأعمال العصامي.

جاء ذلك بعد إقرار وكلاء ترامب القانونيين بأنه يتعذّر عليه توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته، وفق "فرانس برس".

ويعتزم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الطعن بحكم أصدرته في شباط/فبراير محكمة في نيويورك، ما يفرض تلقائيا وقف التنفيذ.

لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدّم سند كفالة بكامل المبلغ، ورفضت 30 شركة تأمين طلبات ترامب للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدمها وكلاؤه للمحكمة.

وتعني أزمة ترامب النقدية أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق اعتباراً من الاثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.

وقال آلان غارتن المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب، في الوثيقة، إن "الجهة المدّعى عليها واجهت ما تبيّن أنها صعوبات لا يمكن تخطيها في توفير سند كفالة للاستئناف بكامل مبلغ 464 مليون دولار".