تحطم طائرة ركاب في منطقة نائية شمال أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، بتحطم طائرة ركاب في ولاية "بدخشان" شمال شرق أفغانستان، بسبب مشاكل فنية، بحسب وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية.

وأكد ذبيح الله أميري رئيس دائرة الإعلام والثقافة في "بدخشان" أنه تم "إرسال فريق إلى المنطقة لإجراء المزيد من التحريات والتحقيق في هذا الحادث".

وتابع: "أبلغنا قرويون بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان"، مضيفاً: "أرسلنا فريقاً إلى الموقع لكنه لم يصل بعد".

وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع "على مسافة حوالى 8 ساعات براً" من عاصمة الولاية "فايز آباد".

وقال: "لا تفاصيل لدينا"، مبدياً أمله في الحصول على معلومات من الفريق "في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات"، وفق وكالة "فرانس برس".

ووقع الحادث في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها ولم يعرف بعد إن كانت الطائرة تنقل ركاباً أو بضائع وإلى أيّ بلد تنتمي الشركة المشغّلة لها.

من جهتها، قالت سلطات الطيران الروسية، الأحد، إن طائرة مسجلة في روسيا يعتقد أن على متنها 6 أشخاص اختفت من على شاشات الرادار فوق أفغانستان الليلة الماضية.

وذكرت سلطات الطيران الروسية في، بيان، أن الطائرة مستأجرة للقيام برحلة إسعاف وكانت متجهة إلى موسكو قادمة من الهند عبر أوزبكستان، وهي من طراز "داسو فالكون 10" فرنسية الصنع عام 1978.

من جانبها، نفت هيئة الطيران المدني الهندية أن يكون حادث تحطم الطائرة قد وقع لرحلة تجارية مجدولة أو طائرة هندية مستأجرة، وقالت إنها "في انتظار المزيد من التفاصيل".