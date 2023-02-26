طهران: الغرب "لم يقدم وثائق" عن استخدام روسيا مسيّرات إيرانية بأوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، إن الدول الغربية "لم تقدم أي وثائق" على استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيرة في الحرب ضد أوكرانيا.

ووصف عبداللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الأخبار المتعلقة باستخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار من قبل روسيا في الحرب في أوكرانيا بـ "الادعاءات الكاذبة" و "اللعبة الغربية غير المثمرة".

وأشار عبداللهيان إلى أنه "كان من المفترض عقد الاجتماع الثاني للوفدين السياسي والعسكري لإيران وأوكرانيا".