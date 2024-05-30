شخص يحاول دهس يهود متدينين في نيويورك (فيديو)

حاول شخص مجهول يقود مركبة، دهس عدد من الطلاب اليهود المتدينين، أمام المدرسة اليهودية في نيويورك، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست".

ونشرت الصحيفة مقطعاً مصوراً، التقطته كاميرا في الشارع الذي شهد الواقعة، على ما يبدو، إضافة إلى مقطع من زاوية أخرى التقطه أحد اليهود المتدينين لحظة الواقعة.

وظهر في المقطع 4 من الطلاب اليهود يرتدون بدلات وقبعات المتدينين، أمام المدرسة، قبل أن يتقدم نحوهم قائد المركبة مسرعاً محاولاً دهسهم، قبل أن ينجوا بحياتهم ويلوذ المنفذ بالفرار.

وقالت الصحيفة: "حاول مجنون دهس مجموعة من الطلاب اليهود خارج مدرسة في بروكلين يوم الأربعاء وهو يصرخ قائلاً: (سأقتل كل اليهود) في هجوم مروع معاد للسامية".

وأضافت: "كان الرجل البالغ من العمر 58 عاماً يقود سيارة (كراون فيكتوريا) بيضاء موديل 2011 ويتجه إلى شارع 55 الشرقي – أمام مدرسة (ميسيفتا نشلاس ياكوف) في كنارسي".

وقال قسم مكافحة جرائم الكراهية في شرطة نيويورك إن رجلاً حاول دهس مراهقين يهود أرثوذكس خارج مدرسة يهودية على طريق جلينوود وشارع 55 الشرقي في كانارسي، مؤكدة القبض عليه بعد الواقعة.