مسؤول روسي: الغرب يفكر في إحداث ثورة داخل روسيا

صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أن الغرب، يفكر في تنظيم ثورة في روسيا، على غرار"الربيع العربي"، مشيرا إلى أن هذه المخططات "لن تنجح".

وقال في تصريحات لوكالة "ريا نوفستي": "أستطيع أن أقول وبكل ثقة أن مجمع الاستخبارات الغربي، وخاصة الأميركي، يؤمن بصدق بقدرة تكنولوجيته على الإطاحة بما يسمى بالأنظمة غير المرغوب فيها".

وأضاف ناريشكين: "في الحقيقة لا بد من التنويه إلى أنهم مسؤولين عن مأساة ما يسمى بالربيع العربي وفوضاه، وآلاف القتلى والدمار".