تايوان ترصد 30 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة

أعلنت تايوان، اليوم الأربعاء، رصد 30 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أحد أكبر الانتشارات اليومية المسجلة هذا العام.

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي أراض تابعة لها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 20 من تلك الطائرات دخلت "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (اديز).

ونقلت فرانس برس عن القوات المسلحة التايوانية أنها "تراقب الوضع ونشرت (دوريات) طائرات وسفن وأنظمة صاروخية على الساحل ردا على الأنشطة التي رصدت".

رصدت تايوان، الشهر الماضي، 36 طائرة حربية صينية في محيط الجزيرة خلال فترة 24 ساعة، في أكبر انتشار يومي هذا العام.

ويأتي تكثيف "الخروقات" عقب زيادة استخدام تدابير ما يطلق عليه خبراء "المنطقة الرمادية"، وهي إجراءات لا تصل إلى مستوى الحرب.

وتزايدت تلك الأحداث منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين في 2016 والتي تعتبر تايوان "مستقلة أساسا"، موقف ترفضه بكين.