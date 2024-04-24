منظّمة: الساحل الأفريقي "ثقب أسود" للمعلومات

حذّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من أنّ منطقة الساحل الأفريقي أصبحت واحدة من "أكبر الثقوب السوداء للمعلومات"، حيث يتم طمس حقيقة ما يجري من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين، وفق قولها.

وأكد تقرير المنظمة أنّه منذ حدوث الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لم يعد الصحفيون الغربيون قادرين على السفر إلى هذه البلدان الثلاثة التي تحكمها مجالس عسكرية، بسبب الافتقار إلى الاعتماد أو تصريح الدخول.

وقد تم طرد مراسلين أجانب، وإيقاف وسائل إعلام فرنسية (إذاعة فرنسا الدولية، فرانس 24، جون أفريك، لوموند، فرانس 2 على وجه الخصوص) في مالي وبوركينا فاسو، ورفض منح تأشيرات الدخول للفرنسيين في النيجر، فيما يواجه الصحفيون في الميدان الضغوط والتهديد بالاعتقال.

خسائر فادحة

وفي هذه المنطقة، يُلقي كل طرف باللوم على الطرف الآخر محملا إياه الخسائر الفادحة المرتكبة، فإن إحصاء القتلى مهمة شبه مستحيلة، إذ يقدر "مشروع بيانات الصراعات المسلحة وأحداثها"، وهو أحد المنظمات غير الحكومية القليلة التي تقوم بجمع وتحليل بيانات الصراع في المنطقة، أن أكثر من 17000 مدني قتلوا منذ عام 2012 مع اندلاع الأزمة في مالي.

ووفق التقرير فقد أصبحت مناطق بأكملها تحت سيطرة المتطرفين أو مناطق العمليات العسكرية، معزولة عن العالم، فمنذ عام 2013، قُتل أربعة صحفيين أوروبيين (فرنسيان وإسبانيان) في مالي وبوركينا فاسو، فيما اختطف مراسل جريدة "ليبراسيون" الفرنسية في مالي، أوليفييه دوبوا، عام 2021 أثناء إعداد تقرير في جاو، وظل لمدة عامين في أيدي مسلحين من جماعة "نصر الإسلام والمسلمين" المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" قبل إطلاق سراحه.